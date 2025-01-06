كركوك.. الأرمن يحتفلون بعيدهم وسط دعوات بعودة المغتربين من الخارج وزواج الشباب

2025-01-06 21:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفل أبناء الطائفة الأرمنية، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد السيد المسيح في كنيسة مريم العذراء للأرمن الارثوذكس، حيث قاموا بأداء الطقوس الدينية ورفعوا الأدعية وتغنوا بالتراتيل الروحانية، وسط دعوات عودة ارمن الخارج وزواج الشباب بعد تراجع أعدادهم .

وقال رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في كركوك کیبورکا شاکیا لوكالة شفق نيوز، إن الأرمن في كركوك احتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح في السادس من كانون الثاني/يناير من كل عام وفقاً للتقويم الكنسي الخاص بالكنيسة الرسولية الأرمنية.

وأضاف شاكيا، أن هذا الاحتفال يشهد حضور جميع العوائل الارمنية من أبناء الطائفة الذين شاركوا في لتأدية الطقوس الدينية الخاصة بهذه المناسبة المقدسة التي اقيمت في كنيسة مريم العذراء في كركوك".

وتابع شاكيا أن "اعداد الرمن في كركوك ترجع بشكل كبير حيث الهجرة نخرت المكون ولم يتبقى من ارمن كركوك الا اكثر من 30 عائلة والذي يمكن حصر عددهم بالعشرات بعد أن كان الأرمن احد مكونات كركوك قبل سنوات ولكن الهجرة وتداعيات الأوضاع التي مرت على العراق".

ودعا شاكيا" الشباب المسيحيين من ابناء الطائفة الارمنية الزواج وتكثير أعداد المسيحيين والكنيسة تدعم هكذا نشاطات اجتماعية تساهم في دعم الاسرة الارمنية وتكثير عددهم من خلال رابطة الزواج".

وتقول السيدة أنكين لوكالة شفق نيوز، إن "العيد في كركوك شيء جميل فقد شاركنا في قداس مبارك في كنيسة مريم العذراء ودعونا الله ام يهم السلام والتعايش في المنطقة وتنتهي لغة الحرب في عموم البلدان ويعم السلام ويعيش الناس ايام جميلة".

وتابعت أن "اعداد الارمن تراج في كركوك والسبب الهجرة وتعمل الاسر الارمنية على مساعدة الشباب في الزواج وتكثير اعداد الارمن في كركوك والعراق واقليم كوردستان متمنية السلام والعيش بامن لجميع العراقيين وعودة المهجرين الى مساكنهم بعد الهجرة التي دمرت مسيحيي كركوك".

وقال متي ماسيس لوكالة شفق نيوز؛ إن "أعداد الأرمن في عموم العراق تصل إلى نحو 20 آلاف عائلة موزعة في بغداد وكركوك والبصرة ومحافظات إقليم كردستان”، منوها إلى أن "عددنا كان بحسب تعداد 1957 يصل إلى 750 ألفا، لكن الهجرة أبقت على 10 آلاف ارمني فقط في العراق".

وافتتحت محافظة كركوك، في العام 2015، أول كنيسة للأرمن بكلفة مليار و300 مليون دينار، وفيما أشار راعي الكنيسة افيديك مارديروسيان إلى أن الأوضاع ساهمت بهجرة العديد من العوائل الأرمنية مع تنامي معدل العنف، طالب تركيا بالاعتراف والاعتذار عن “مذابح الأرمن“.

يذكر أن تواجد الأرمن في العراق يعود لقرون عديدة حيث جاءت موجات من الأرمن من أرمينيا عبر إيران استوطنت جنوب العراق في بادئ الأمر حيث أنشأت أبرشية للأرمن في البصرة عام 1222م ثم بدأت هذه الموجات تتجه نحو في الفترة اللاحقة بغداد، إذ سجلت طائفة الأرمن كطائفة تدين بالمسيحية في العراق عام 1638.