رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة

2025-01-06 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الاثنين، استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم. وسيبقى ترودو بمنصبه رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب. وقال رئيس وزراء كندا: "سأتنحى من منصبي فور اختيار البديل، ونحن بحاجة لدورة جديدة للبرلمان". وأضاف "ابتعدت عن خوض معارك داخلية وفضلت مصلحة كندا" مؤكدا ان "الحزب الحاكم […]

