2025-01-06 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىكشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، اليوم الاثنين، ان ما لايقل عن 2654 عنصرا من قدامى المحاربين ممن شاركوا في غزو العراق وأفغانستان اقدموا على الانتحار بين عامي 2020 و عام 2022.وذكر التقرير أن "دراسة طبية أجريت عن أولئك العناصر كشفت ان الألم المزمن واضطرابات النوم والتحديات الصحية المتزايدة من […]

The post صحيفة أمريكية: 2654 جندياً من قدامى المحاربين بالجيش انتحروا خلال عامين فقط appeared first on جريدة المدى.