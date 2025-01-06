2025-01-06 21:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ جدد منتخب العراق للسيدات لكرة الصالات، مساء اليوم الاثنين، الفوز علىنظيره الكويتي في مباراة تجريبية ثانية ضمن معسكره التدريبي تحضيراً للمشاركة فينهائيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند.

وجرتالمباراة في قاعة سعد الصباح السالم بالعاصمة الكويت، وانتهت لصالح المنتخبالعراقي بنتيجة 1-0.

وأحرزتاللاعبة تبارك الرحمن مؤيد هدف الفوز في الشوط الأول.

وكانمنتخب السيدات لكرة الصالات العراقي قد فاز على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدفواحد، أمس الأول السبت، في المباراة التجريبية الأولى ضمن معسكره التدريبي الذييقام هناك، ويسبق مغادرته إلى تايلاند للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفهاتايلاند في التاسع من الشهر الجاري.