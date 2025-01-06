الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8083 202517
العدد 8083 202517
العدد 8083 202517
نسخ الرابط
2025-01-06 21:55:07 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
شح الأمطار والأزمة المالية تضع الخزين المائي لأربيل في وضع حرج (صور)
تركيا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى مطار السليمانية الدولي
الشباب تعيد الحياة للملاعب المتوقّفة وتطلق مبادرات إجتماعية
الأزرق الكويتي يفتقر إلى الخبرة
"نحتاج 50 ألف جندي".. الأمن النيابية تدعو إلى دمج الفصائل في الجيش
لقاء الشطري والشرع يفتح أبواباً جديداً لتطوير الإقتصاد بين البلدين
صحيفة أمريكية: 2654 جندياً من قدامى المحاربين بالجيش انتحروا خلال عامين فقط
رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة