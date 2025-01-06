تركيا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى مطار السليمانية الدولي

2025-01-06 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ مددت السلطات التركية، يوم الاثنين، تعليق رحلاتها من وإلى مطار السليمانيةالدولي لستة أشهر.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن تركيا مددت مدة تعليق الرحلات مع مطار السليمانية الدوليلمدة ستة أشهر.

وكانمطار السليمانية الدولي قد أعلن في شهر نيسان/ أبريل من العام 2023 أن الخطوطالجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وكشفتوزارة الخارجية التركية، في حينها سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية فيإقليم كوردستان، عازية السبب إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني فيمطار المدينة.