شح الأمطار والأزمة المالية تضع الخزين المائي لأربيل في وضع حرج (صور)

2025-01-06 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مديرية الري في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن أضرارلحقت بالسدود والقطاع الزراعي في المحافظة بسبب قلة الأمطار والجفاف خلال الفترةالماضية، فيما أكدت العمل من جانب آخر على عدة مشاريع لمعالجة هذه الأزمة.

وقالمدير الري في أربيل، ريبوار حسين، لوكالة شفق نيوز "بطبيعة الحال قلة هطولالأمطار انعكس سلباً على الواقع الزراعي، خاصة وأن السدود والبرك المائية تستمدخزينها المائي من الأنهار الموسمية التي تعتمد على الأمطار، وبالتالي فقد تأثرت،ولكن الآن لا يمكننا القول أن هناك ضرر كبير لأنه بقي أربعة أشهر على موسمالأمطار".

وأضافأن "قلة الأمطار تؤثر على القطاع الزراعي حيث تخطط مديرية ري أربيل لسحبالماء من الزاب الكبير إلى الأراضي الزراعية في منطقة شمامك لتغطية 80 ألف دونم".

وحولالوقاية من الفيضانات، أوضح حسين أن إجراءات الوقاية المتبعة هي "تنظيفوتوسيع قنوات مياه الأمطار الطبيعية كافة في أربيل وضواحيها، وهدم الجسور التيبنيت بطريقة غير هندسية وتتسبب في حدوث فيضانات، إضافة إلى إنشاء 15 جسراً علىقنوات مياه الأمطار للحد من آثار السيول وبناء مسارات جديدة في عدة أماكن".

وتابع"تتضمن الإجراءات أيضاً وجود 33 بركة قيد الإنشاء في الحزام الأخضر لمحافظةأربيل، والتي ستخزن 18 مليون متر مكعب من القدرة التخزينية، وقد تم الانتهاء منثلاثة من هذه المشاريع والبعض الآخر قيد التنفيذ، ولكن مع الأسف، الأزمة الماليةجعلت عملية تنفيذ المشروع بطيئة للغاية".

وأشارإلى "بدء أعمال صب قناة الحماية من الفيضانات في أربيل للمرة الأولى لكنهاتوقفت بسبب موسم الأمطار والأزمة المالية، وكذلك العمل على مشروع صب قناة (گردحوتيار) الذي هو قيد التنفيذ ولكن المشروع توقف بسبب الأزمة المالية، فضلاً عنإزالة الشوائب الموجودة داخل القنوات".