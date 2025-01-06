إصابة 4 من البيشمركة بانفجار قنبلة

2025-01-06 22:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، (6 كانون الثاني 2025)، بإصابة 4 مقاتلين من البيشمركة إثر انفجار قنبلة خلال تدريبات عسكرية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم:، إن: "أربعة منتسبين من قوات زيرفاني التابعة لوزارة البيشمركة أصيبوا بجروح نتيجة انفجار قنبلة، نقلوا على إثره لمستشفى الطوارئ لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "الانفجار وقع خلال تدريبات عسكرية نفذتها قوات زيرفاني"، لافتا إلى ان "المصابين يتلقون العلاج في المستشفى" دون ذكر حجم إصاباتهم.







