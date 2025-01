مخاوف من تكرار سيناريو كورونا بعد تفشي فيروس "ميتانيموفيروس"

2025-01-06 22:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى بدأ انتشار "فيروس الالتهاب الرئوي البشري" HMPV في الصين، أو "ميتانيموفيروس"، يتسبب بحالة كبيرة من الهلع في العالم، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وتشكل مخاوف عالمية من تكرار سيناريو كوفيد-19، في حالة إغلاق تام وحظر تجوال عالمي. فلن تنسى البشرية حالة الشلل الذي تسبب به فيروس كورونا في أواخر […]

