الطيران العراقي يدمر مضافة لداعش في جبال حمرين

2025-01-06 22:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، عن تدمير مضافة لداعش في جبال حمرين، وذلك بعد اكتشافها أثناء عملية تفتيش للمنطقة، مؤكداً أن تدمير المضافة تم بقصف لطائرات السلاح الجوي.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات قواتنا الأمنية البطلة لا تزال مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر وأستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".

ولفت إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب فقد رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".

وتابع أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، غارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل".

وأكد أن "العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في لجم العناصر الإرهابية وتطهير الأرض من دنسهم، إذ نجحت قواتنا الأمنية في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة واستأصلتها في مكانها".