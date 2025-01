2025-01-06 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية قرب محافظة كركوك. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مراصدنا الزلزالية سجلت اليوم هزة أرضية داخل الحدود العراقية تبعد 38 كم عن شمال كركوك بقوة 3 درجات على مقياس ريختر”. ولفتت الى انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين قربها”، …

