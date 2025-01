2025-01-06 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني 2025، عن وفاة القاص والروائي العراقي البارز أحمد خلف في بغداد، عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا غنيًا ومؤثرًا. نبذة عن حياته: وُلد أحمد خلف عام 1943 في ناحية الشنافية بمحافظة القادسية. بدأ مسيرته الأدبية بنشر أولى …

