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وفاة أبرز الساردين العراقيين في القرن العشرين.. مَن هو أحمد خلف؟

وفاة أبرز الساردين العراقيين في القرن العشرين.. مَن هو أحمد خلف؟
وفاة أبرز الساردين العراقيين في القرن العشرين.. مَن هو أحمد خلف؟
2025-01-06 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني 2025، عن وفاة القاص والروائي العراقي البارز أحمد خلف في بغداد، عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا غنيًا ومؤثرًا. نبذة عن حياته: وُلد أحمد خلف عام 1943 في ناحية الشنافية بمحافظة القادسية. بدأ مسيرته الأدبية بنشر أولى …

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وفاة أبرز الساردين العراقيين في القرن العشرين.. مَن هو أحمد خلف؟

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