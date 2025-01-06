مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء

2025-01-06 22:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واععقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الإعتيادي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي رقم ٢١٦ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية، في مستهل الاجتماع قدم الاطار التنسيقي خالص تبريكاته للجيش العراقي الباسل بعيده الوطني مستذكراً بطولاته في دحر قوى الظلام والتكفير" .وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً عن التطورات الامنية والسياسية في المنطقة، مشيداً بالدور الكبير للقوات الامنية والجيش الباسل في حفظ امن البلاد" .وأكد الاطار التنسيقي، بحسب البيان، على "أهمية اقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الاحوال الشخصية"، معربا عن "تثمينه لدور الحكومة العراقية في إدارة الملفات خصوصا ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجد به من تغيرات وتطورات".