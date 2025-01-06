مقتل أحد عناصر البيشمركة بانفجار لغم ارضي في محافظة (دهوك) العراقية

2025-01-06 23:00:05 - المصدر: كونا

اربيل - 6 - 1 (كونا) –- اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم الاثنين مقتل احد عناصر البيشمركة اثر انفجار لغم ارضي في محافظة دهوك شمال العراق.وذكرت وزارة البيشمركة في بيان ان احد منتسبيها لقي مصرعه اثناء تأدية واجبه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم في ناحية (كاني ماسي) التابعة لمحافظة دهوك.وتعتبر مشكلة الألغام في اقليم كردستان العراق مشكلة مزمنة بلغ عدد ضحاياها حتى الآن 13521 شخصا بحسب مؤسسة شؤون الألغام من بينهم عدد من الخبراء في مجال إزالتها والتخلص منها.كما ان مساحة الأراضي الملوثة في الإقليم تبلغ نحو 776 كيلومترا مربعا وتضم نحو 3500 حقل ألغام منتشرة في المدن على طول الحدود العراقية - الإيرانية تم زرعها إبان الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.ولا تزال عمليات إزالة الألغام مستمرة منذ ثلاثة عقود حيث تم حتى الآن تطهير نحو 524 كيلومترا مربعا وهي تشمل كذلك مئات الكيلومترات الأخرى الملوثة بالعبوات الناسفة التي زرعها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في أطراف محافظات أربيل ودهوك والسليمانية والموصل. (النهاية) ص ب ر / ر ج