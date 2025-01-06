الداخلية تنفي وقوع انفجار في جانب الرصافة ببغداد

2025-01-06 23:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، وقوع انفجار في جانب الرصافة ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ينفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في جانب الرصافة".وأكد القسم، بحسب البيان، أنه "بعد التواصل مع قيادة شرطة بغداد الرصافة تبين أن ما حدث هو مجرد ألعاب نارية ولا توجد أي حوادث تذكر"، مشددا على "ضرورة الحصول على الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة."