2025-01-06 23:13:12 - المصدر: شركة أبوظبي للترفيه

نتحرك، نتنفس، ونتألق مع "نحن أكتف" في يناير! .. استقبلوا عام 2025 برؤية متكاملة للحياة الصحية والنشطة مع فعاليات "أكتف جزيرة الماريه"، التي تقدم تجارب مبتكرة لتبني أسلوب حياة صحي ونشط.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، )الاثنين 6 يناير 2025:( كشفت شركة أبوظبي للترفيه (ADEC) عن خطتها لشهر يناير ضمن مبادرة "نحن أكتف"، الوجهة المبتكرة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع في "أكتف جزيرة الماريه". وامتدادًا للنجاح اللافت الذي حققته المبادرة عبر سلسلة من الفعاليات العائلية المميزة، تواصل فعاليات "نحن أكتف" بتقديم تجارب مبتكرة ومُلهمة تلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع.

يركز برنامج شهر يناير على مفهوم "الصحة" الشامل، مقدماً باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية. وتتميز هذه الفعاليات بمحتواها التفاعلي الذي يجمع بين الترفيه والفائدة، مما يعزز رؤية المبادرة كمنصة تجمع بين الإلهام وتجارب الحياة الإيجابية. وتؤكد شركة أبوظبي للترفيه (ADEC) من خلال هذه المبادرة التزامها المستمر بتقديم تجارب مبتكرة ترتقي بجودة الحياة في العاصمة أبوظبي. كما تسعى إلى تعزيز دور الإمارة كوجهة عالمية تحتضن التنوع وتحتفي بالإبداع، مما يعكس روح الابتكار التي تميز المجتمع الإماراتي.

يناير: رحلة نحو مفهوم الصحة الشاملة

يقدم برنامج "نحن أكتف" لشهر يناير رؤية مبتكرة لتعزيز مفهوم الصحة بمختلف جوانبها من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة تُلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع. تم تصميم هذه الأنشطة بعناية فائقة لتشجيع نمط حياة متزن ومتكامل مع التركيز على محاور أساسية تشمل:

الصحة البدنية: جلسات رياضية متنوعة مثل اليوغا والزومبا، بالإضافة إلى تحديات رياضية حماسية تهدف إلى التشجيع على الحركة وتحفيز النشاط .

جلسات رياضية متنوعة مثل اليوغا والزومبا، بالإضافة إلى تحديات رياضية حماسية تهدف إلى التشجيع على الحركة وتحفيز النشاط الصحة النفسية: أنشطة متخصصة للتأمل والاسترخاء مع دورات إرشادية تقدم استراتيجيات عملية لتحسين التوازن النفسي وتعزيز القدرة على التركيز.

أنشطة متخصصة للتأمل والاسترخاء مع دورات إرشادية تقدم استراتيجيات عملية لتحسين التوازن النفسي وتعزيز القدرة على التركيز. الصحة الاجتماعية: فعاليات جماعية مثل ورش العمل التفاعلية والعروض الموسيقية التي تُعزز التواصل بين العائلات والأصدقاء . وتُسهم في بناء علاقات اجتماعية إيجابية وتخلق ذكريات لا تُنسى.

أنشطة عطلات نهاية الأسبوع مع "نحن أكتف" جزيرة الماريه لشهر يناير

يقدم برنامج "نحن أكتف" جدولًا حافلًا بالفعاليات المبتكرة التي تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع في يناير، مصممة لخلق أجواء مفعمة بالحيوية والإبداع، مع أنشطة تناسب جميع الأذواق:

4 يناير: ابدأوا عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بكم مع جلسات تدريب مكثفة تقدمها المدربة رولا، تليها بطولة التنس التي تجمع بين المهارة وروح المنافسة بين المشاركين. وأطلقوا إبداعاتكم مع ورش الفنون والحرف اليدوية، ثم اختتموا اليوم بأجواء ترفيهية مع عروض موسيقية حي

ابدأوا عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بكم مع جلسات تدريب مكثفة تقدمها المدربة رولا، تليها بطولة التنس التي تجمع بين المهارة وروح المنافسة بين المشاركين. وأطلقوا إبداعاتكم مع ورش الفنون والحرف اليدوية، ثم اختتموا اليوم بأجواء ترفيهية مع عروض موسيقية حي 5 يناير: املؤوا يومكم بالحركة والنشاط مع جلسات الزومبا الممتعة، وتمتعوا مع العائلة والأصدقاء بورش عمل فنية ومسابقات ترفيهية شيقة. ثم اختتموا اليوم بعروض موسيقية تبعث البهجة والسرور لدى الحاضرين مع فرصة المشاركة في بطولة البادل أيضاٌ والتي ستستمر طيلة اليوم .

املؤوا يومكم بالحركة والنشاط مع جلسات الزومبا الممتعة، وتمتعوا مع العائلة والأصدقاء بورش عمل فنية ومسابقات ترفيهية شيقة. ثم اختتموا اليوم بعروض موسيقية تبعث البهجة والسرور لدى الحاضرين مع فرصة المشاركة في بطولة البادل أيضاٌ والتي ستستمر طيلة اليوم 12 يناير: استمتعوا بجلسة تمارين البيلاتس مع المدربة كرمينا، تليها ورشة التلوين. اجمعوا العائلة للمشاركة في مسابقة عائلية مرحة، واختتموا اليوم بموسيقى هادئة تمنحكم لحظات من الاسترخاء، مع فرصة مميزة لا تفوت للمشاركة في بطولة الفريسبي .

استمتعوا بجلسة تمارين البيلاتس مع المدربة كرمينا، تليها ورشة التلوين. اجمعوا العائلة للمشاركة في مسابقة عائلية مرحة، واختتموا اليوم بموسيقى هادئة تمنحكم لحظات من الاسترخاء، مع فرصة مميزة لا تفوت للمشاركة في بطولة الفريسبي 18 يناير: ا منحوا أنفسكم لحظات من الصفاء والسكينة مع جلسات اليوغا للكبار تحت إشراف المدرب كارلوس، إلى جانب جلسة خاصة للأطفال تمنحهم تجربة مليئة بالمرح والاسترخاء. أجواء مثالية لتُعزّز من التوازن الداخلي وتساعدكم على الاسترخاء واستعادة طاقتكم بأسلوب ينعش الروح ويعزّز الشعور بالراحة والانسجام.

منحوا أنفسكم لحظات من الصفاء والسكينة مع جلسات اليوغا للكبار تحت إشراف المدرب كارلوس، إلى جانب جلسة خاصة للأطفال تمنحهم تجربة مليئة بالمرح والاسترخاء. أجواء مثالية لتُعزّز من التوازن الداخلي وتساعدكم على الاسترخاء واستعادة طاقتكم بأسلوب ينعش الروح ويعزّز الشعور بالراحة والانسجام. 19 يناير: شاركونا في يوم حافل بالأنشطة الصحية والترفيهية الهادفة التي تهدف إلى تحسين جودة حياتكم. تبدأ الفعاليات بجلسة تثقيفية تتمحور حول موضوع التغذية الصحية، والتي ستُقام عند الساعة 4:30 عصراً. تليها جلسة عن الصحة العامة في تمام الساعة 5:30 عصراً بإشراف الدكتورة شيفالي، لتقدم لكم فيها نصائح عملية لتحقيق التوازن الصحي والعناية الشاملة بالجسم والعقل. بعد ذلك، انضموا إلى ورشة الفنون والحرف اليدوية، التي ستتيح لكم فرصة للتعبير عن إبداعاتكم بطريقة ممتعة ومميزة. استمتعوا بمسابقات جماعية تعزز أجواء المرح والتفاعل بصٌحبة العائلة والأصدقاء، قبل الانتقال إلى العروض الموسيقية الحية التي بدورها ستُضفي طابعًا من البهجة والحماس لدى الجميع. واختتموا يومكم المميز مع تحدي بطولة الكروسفت، حيث تنتظركم أجواء تنافسية مليئة بالإثارة وفرص استثنائية للفوز بجوائز عديدة وقيّمة.

شاركونا في يوم حافل بالأنشطة الصحية والترفيهية الهادفة التي تهدف إلى تحسين جودة حياتكم. تبدأ الفعاليات بجلسة تثقيفية تتمحور حول موضوع التغذية الصحية، والتي ستُقام عند الساعة 4:30 عصراً. تليها جلسة عن الصحة العامة في تمام الساعة 5:30 عصراً بإشراف الدكتورة شيفالي، لتقدم لكم فيها نصائح عملية لتحقيق التوازن الصحي والعناية الشاملة بالجسم والعقل. بعد ذلك، انضموا إلى ورشة الفنون والحرف اليدوية، التي ستتيح لكم فرصة للتعبير عن إبداعاتكم بطريقة ممتعة ومميزة. استمتعوا بمسابقات جماعية تعزز أجواء المرح والتفاعل بصٌحبة العائلة والأصدقاء، قبل الانتقال إلى العروض الموسيقية الحية التي بدورها ستُضفي طابعًا من البهجة والحماس لدى الجميع. واختتموا يومكم المميز مع تحدي بطولة الكروسفت، حيث تنتظركم أجواء تنافسية مليئة بالإثارة وفرص استثنائية للفوز بجوائز عديدة وقيّمة. 25 يناير: امنحوا عقولكم دفعة من النشاط من خلال جلسة تدريبية مخصصة لتطوير القدرات الذهنية وتعزيز مهارات التفكير والتحليل. تعرّفوا على مفاهيم أساسية في الأمن السيبراني ضمن جلسة توعوية شاملة تقدم نصائح عملية لحماية بياناتكم الرقمية. بعد ذلك، أطلقوا العنان لإبداعاتكم في ورشة الفنون، واختبروا ذكاءكم وإبداعكم في فعالية موسيقية تفاعلية تُضفي أجواءً مرحة، قبل أن تختتموا اليوم بجلسات موسيقية نابضة بالحيوية والطاقة .

امنحوا عقولكم دفعة من النشاط من خلال جلسة تدريبية مخصصة لتطوير القدرات الذهنية وتعزيز مهارات التفكير والتحليل. تعرّفوا على مفاهيم أساسية في الأمن السيبراني ضمن جلسة توعوية شاملة تقدم نصائح عملية لحماية بياناتكم الرقمية. بعد ذلك، أطلقوا العنان لإبداعاتكم في ورشة الفنون، واختبروا ذكاءكم وإبداعكم في فعالية موسيقية تفاعلية تُضفي أجواءً مرحة، قبل أن تختتموا اليوم بجلسات موسيقية نابضة بالحيوية والطاقة 26 يناير: اختتموا شهر يناير بجلسة توعوية تتناول أهم مفاهيم الأمن السيبراني، تليها ورشة فنية صُممت لتشجيع الإبداع والتعبير الفني. أعيدوا تنشيط أذهانكم بجلسة تدريب للعقل تساعد على تعزيز التركيز والإنتاجية. اجتمعوا مع العائلة في أجواء من التفاعل والمرح ضمن مسابقة عائلية ترفيهية، واختتموا اليوم بموسيقى هادئة تضفي لمسة ختامية مميزة للشهر .

أماكن الأنشطة والتفاصيل الرئيسية

تُقام جميع فعاليات "نحن أكتف" في أكتف جزيرة الماريه، أحد المواقع المميزة والتابعة لشركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، والتي تشمل الساحات المفتوحة والملاعب الرياضية المصممة لتوفير أجواء نابضة بالحيوية. تقدم هذه المواقع تجارب متجددة تلبي اهتمامات جميع المشاركين، بدءًا من جلسات اليوغا التي يقدمها مدربون معتمدون، وصولًا إلى العروض الموسيقية الحية التي تضفي أجواءً من الاسترخاء والتواصل المجتمعي.

التسجيل والمشاركة

يتطلب حضور عدد من الأنشطة التسجيل المسبق، ما يتيح للراغبين فرصة تنظيم مشاركتهم بسهولة عبر الموقع الرسمي لأكتف جزيرة الماريه.) كما توفر الفعاليات أجواءً عائلية متكاملة تتيح لجميع أفراد المجتمع فرصة الاستمتاع بتجارب فريدة ومثرية، وذلك مع دخول مجاني يعزز من إمكانية الوصول والمشاركة.