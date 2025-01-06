تركيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية 6 أشهر

2025-01-06 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الاثنين، (6 كانون الثاني 2025)، عن تمديد الحظر التركي على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار والمغادرة منه.

وقال مدير المطار، هندرين هيوا، في تصريح للإعلام الكردي إن إدارة المطار: "استلمت تبليغا رسمياً بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى".

يذكر ان إدارة مطار السليمانية قد أعلنت في شهر نيسان من العام 2023 أن الخطوط الجوية التركية قد علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وفي ذلك الوقت، كشفت وزارة الخارجية التركية أن السبب وراء تعليق الرحلات هو "تغلغل" حزب العمال الكردستاني في مطار السليمانية، حسب زعمها.



