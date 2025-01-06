الإطار التنسيقي يشيد بحكومة السوداني.. ويؤكد على ضرورة إقرار "الأحوال الشخصية"

2025-01-06 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، خلال اجتماعه الاعتيادي الذي حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة إقرار قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين، اجتماعه الاعتيادي رقم 216 بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة أهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية".

وتابعت: "في مستهل الاجتماع قدم الإطار التنسيقي خالص تبريكاته للجيش العراقي الباسل بعيده الوطني مستذكراً بطولاته في دحر قوى الظلام والتكفير".

وأكدت، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً عن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة مشيداً بالدور الكبير للقوات الامنية والجيش الباسل في حفظ أمن البلاد".

وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على "أهمية اقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية".

وأعرب الإطار التنسيقي عن تثمينه لـ"دور الحكومة العراقية في إدارة الملفات خصوصا ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجد به من تغيرات وتطورات".