2025-01-06 23:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ثمن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، دور الحكومة العراقية في إدارة الملفات خصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الاطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي رقم ٢١٦ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية …

The post عاجل| الإطار التنسيقي يثمن دور الحكومة العراقية في توطيد العلاقات الخارجية first appeared on Observer Iraq.