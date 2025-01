الداخلية تنفي وقوع انفجار في جانب الرصافة: مجرد ألعاب نارية

2025-01-06 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار في جانب الرصافة ببغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ينفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في جانب الرصافة”. وأكد القسم، بحسب البيان، أنه “بعد التواصل مع قيادة …

