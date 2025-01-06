2025-01-06 23:54:04 - المصدر: ايشان

نفت وزارة الداخلية، وقوع انفجار في جانب الرصافة ببغداد، مشيرة إلى أن ما حدث مجرد ألعاب نارية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “إيشان”، أن “قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ينفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في جانب الرصافة”. وأكد القسم، بحسب البيان، أنه “بعد التواصل […]

ظهرت المقالة “مجرّد ألعاب ناريّة”.. الداخلية تنفي وقوع انفجار في جانب الرصافة أولاً على ايشان.



