الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالرئاسة

2025-01-06 23:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى صادق مجلس الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وعقد الكونغرس، اليوم، جلسة رسمية في العاصمة واشنطن للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وتأتي الجلسة، التي تعد الإجراء الأخير قبل تنصيب ترامب رسميا يوم 20 يناير كانون الثاني الجاري، وسط […]

