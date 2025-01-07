جريمة تهز الرمادي.. العثور على رجل وامرأة مقتولين داخل منزل محترق

2025-01-07 00:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة الرمادي، وتحديداً في مجمع عمر الراوي، يوم الاثنين، حادثة مروعة، حيث عثرت الشرطة على جثتين لرجل وامرأة داخل منزل محترق.

وبحسب المصادر الأمنية، هرعت فرق الشرطة والدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في المنزل، وعند وصولهم تبين أن النيران قد أتت على أجزاء واسعة من المنزل، وعُثر داخل إحدى الغرف على جثتي رجل وامرأة.

وأفاد تقرير الطب العدلي الأولي بوجود آثار طعن متعددة على جسدي الضحيتين، مما يرجح أن الحادثة ليست مجرد حريق عرضي، بل جريمة قتل متعمدة تلاها محاولة لإخفاء الأدلة بإضرام النيران في المنزل.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فوراً، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنزل لجمع الأدلة ومباشرة الاستجوابات مع سكان المنطقة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الشرطة تشتبه بوجود خلافات شخصية قد تكون الدافع وراء الجريمة، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الجاني.

وفي حادث آخر، اندلع حريق هائل في مدرسة ابن خلدون الابتدائية في مدينة الفلوجة، مما أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

ولم تُعرف الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق حتى الآن، والتحقيقات جارية لتحديدها، كما لحقت أضرار مادية كبيرة بالمدرسة، وتفاصيل الخسائر الدقيقة لم تُعلن بعد.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران، وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.