انفجار صهريج بنزين في الانبار

2025-01-07 00:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد الطريق المروري السريع بين مدينتي الرمادي والفلوجة، وتحديدًا بالقرب من الجسر الياباني، حادث سير خطير، تمثل في اصطدام صهريج محمل بمادة البنزين مع سيارة صالون. وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الحادث اسفر عن انفجار الصهريج، ما تسبب في اندلاع النيران وانتشارها على الطريق.

ووفقًا للمصادر الأولية، تم تسجيل إصابة شخصين بجروح متفاوتة، دون تسجيل أي وفيات حتى اللحظة.

وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي تسبب في إغلاق جزء من الطريق السريع بشكل مؤقت.