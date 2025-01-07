الثلاثاء.. اجتماع للحزبين الرئيسيين في كوردستان لتشكيل حكومة الإقليم

2025-01-07 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونظيره الاتحاد الوطني اجتماعا يوم غد الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيكون بين الوفد التفاوضي من الحزب الديمقراطي مع نظيره من الاتحاد الوطني.

وأضاف مراسلنا أن الاجتماع سيناقش تقارير الجانبين حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان ومطالب كل منهما.

واتفق الحزبان الرئيسيان، في آخر اجتماع لهما، على تشكيل لجنة لإعداد تقارير حول آلية عمل الحكومة الجديدة والرؤى المستقبلية ومطالب كل حزب.