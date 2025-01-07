2025-01-07 00:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم ميلان مباراته أمام إنتر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بنهائي كأس السوبر الإيطالي، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه بالمسابقة.وتفوق ميلان أمام إنتر بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بين الثنائي، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، واستضاف المباراة ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.