ميلان يتوج بطلًا للسوبر الإيطالي على حساب إنتر
2025-01-07 00:40:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حسم ميلان مباراته أمام إنتر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بنهائي كأس السوبر الإيطالي، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه بالمسابقة.
وتفوق ميلان أمام إنتر بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بين الثنائي، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، واستضاف المباراة ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
حسم ميلان مباراته أمام إنتر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بنهائي كأس السوبر الإيطالي، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه بالمسابقة.
وتفوق ميلان أمام إنتر بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بين الثنائي، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، واستضاف المباراة ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.