ريال مدريد يتأهل للدور الـ16 من كأس الملك

2025-01-07 00:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق ريال مدريد انتصارا عريضا بنتيجة (5-0) خلال مواجهة ديبورتيفو مينيرا، اليوم الاثنين، (6 كانون الثاني 2025)، على ملعب الأخير، في دور ال32 لكأس ملك إسبانيا.

وسجل لريال مدريد كلا من: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر "هدفين"، ولوكا مودريتش في الدقائق (5، 13، 28، 55 ، 88)

وبهذا الانتصار حسم الميرنجي عبوره لدور ال16 من البطولة.

واعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيلة بخليط من العناصر الاحتياطية والشابة في ظل إراحة اللاعبين الأساسييين استعدادا لكأس السوبر الإسباني.

وبدأت المباراة بهدف مبكر للميرنجي، بتسديدة قوية لفالفيردي داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس مارتينيز بالدقيقة 5.

وأضاف كامافينجا الهدف الثاني في الدقيقة 13، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فران جارسيا وارتقى الفرنسي وسدد كرة رأسية أسفل يسار الحارس.

واستمر الضغط الملكي، بالهدف الثالث حيث تلقى جولر تمريرة من فالفيردي وانطلق وسدد كرة ارتطمت بالدفاع قبل أن تسكن يسار الحارس بالدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثلاثية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 55، إذ تبادل الكرة مع إبراهيم دياز وسدد أسفل يسار الحارس.

وقرر أنشيلوتي منح الأساسيين فرصة، حيث أشرك فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وكيليان مبابي.

واستمرت سيطرة الميرنجي على المباراة، حتى سجل أردا جولر الهدف الخامس في الدقيقة 88، إذ تلقى تمريرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فران جارسيا داخل المنطقة وسدد بكل سهولة في الشباك، ليحسم انتصار الملكي.