2025-01-07 01:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تأهل ريال مدريد إلى 16 في كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بخماسية نظيفة على خصمه ديبورتيفو مينيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين. بدأ ريال مدريد المباراة بقوة حيث سجل الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ولم يترك ريال مدريد مجالًا …

The post ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو مينيرا بخماسية نظيفة ويتأهل للدور الـ16 من كأس ملك اسبانيا first appeared on Observer Iraq.