 بغداد/ تميم الحسن في أيام حاسمة، تحاول بغداد تجنّب "عقوبات" سياسية وربما اقتصادية أيضًا قد تطال البلاد بسبب العلاقة مع إيران. ومن المفترض أن يزور محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، طهران خلال اليومين المقبلين، فيما سيكون "ملف الفصائل" على رأس الأولويات. وعلى الرغم من أن الفصائل العراقية توقفت تمامًا منذ أكثر من شهر عن […]

