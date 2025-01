2025-01-07 02:20:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى حدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أمس، موعد اعلان النتائج النهائية للتعداد السكاني.وقال الهنداوي في تصريح صحفي إن "الوزارة بمرحلة التصنيف والفرز فهي بيانات ضخمة نحتاج وقت لغرض اكمال فرزها وعليه النتائج الاساسية ستكون جاهزة لغرض الاعلان في شهر شباط".واضاف ان "تلك النتائج وعند اكتمالها سنصل الى اهم […]

The post التخطيط تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للتعداد السكاني appeared first on جريدة المدى.