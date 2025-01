"الفايز" ينخر مجتمع ديالى ويخلف مشاكل لا حلول لها

2025-01-07 02:20:07 - المصدر: جريدة المدى

 ديالى/ محمود الجبوري الربا او ما يطلق عليه شعبيا "الفايز" بات افة اجتماعية واقتصادية خطيرة فتكت بشرائح واسعة من مجتمع ديالى اسوة بمحافظات العراق الاخرى بسبب المتطلبات المعيشية وقلة دخل المواطن بشكل عام الى جانب غياب البرامج والخطط الاقتصادية الرصينة لحفظ التوازن المالي والاقتصادي بين افراد المجتمع. ديون "الفايز" تسببت بالكثير من حالات الانتحار […]

