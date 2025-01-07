2025-01-07 03:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية تعلن عن تنظيم مهرجان التسوق (يا هلا) خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 31 مارس المقبل وذلك ضمن الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في البلاد.

الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن حل وتصفية 13 جمعية نفع عام لعدم التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة وغياب دورها الفعال على أرض الواقع لعدة سنوات.

واشنطن - رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن نيته الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ تسع سنوات بعد اختيار خلف له لزعامة الحزب الليبرالي الذي قاده لمدة 11 عاما وذلك وسط معارضة متزايدة داخل حزبه وتقدم منافسه المحافظ عليه في استطلاعات الرأي قبل انتخابات أكتوبر المقبل.

واشنطن – القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تعلن القبض على قائد خلية في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومقتل أحد أفراد قوات التحالف في عمليات عسكرية مشتركة لدحر التنظيم في العراق وسوريا.

لندن - السلطات البريطانية تعلن مصرع شخص جراء فيضانات كبيرة تجتاح مناطق واسعة من المملكة المتحدة لاسيما المقاطعات الشمالية لإنجلترا.

فيينا - الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يعلن تكليف زعيم حزب (الأحرار) اليميني المتطرف هربرت كيكل بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة وذلك عقب فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي بين أحزاب (الشعب النمساوي) المحافظ و(الاشتراكي الديمقراطي) و(نيوس) الليبرالي. (النهاية) ر ج