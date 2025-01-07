(سنتكوم) تعلن القبض على قائد في (داعش) ومقتل عنصر من التحالف في عمليات عسكرية بالعراق وسوريا

2025-01-07 03:00:05 - المصدر: كونا

واشنطن – 6 – 1 (كونا) -– اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين القبض على قائد خلية في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومقتل احد افراد قوات التحالف في عمليات عسكرية مشتركة لدحر التنظيم في العراق وسوريا.وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) انها نفذت خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي وحتى السادس من يناير الجاري عمليات عسكرية بالتعاون مع القوات الشريكة في العراق وسوريا لدعم الحملة المستمرة لهزيمة تنظيم (داعش).واضاف البيان ان العمليات شملت سلسلة ضربات جوية في جبال (حمرين) بالعراق استهدفت مواقع معروفة لتنظيم (داعش) بهدف تعطيل وتقويض قدرته على التخطيط وتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في المنطقة وكذلك ضد المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.واوضح ان مقاتلي (داعش) اشتبكوا مع قوات التحالف خلال تلك العمليات ما أدى إلى تنفيذ ضربات جوية للتحالف نجحت خلالها في القضاء على مقاتلي التنظيم داخل أحد الكهوف في المنطقة.واشار الى ان العمليات اسفرت عن مقتل أحد أفراد التحالف وإصابة اثنين من جنسيات مختلفة فيما لم تقع إصابات أو أضرار بين الأفراد أو المعدات الأمريكية.وذكر البيان ان (قوات سوريا الديمقراطية) نفذت بدعم من قوات القيادة المركزية الامريكية يومي 2 و3 يناير الجاري عملية ضد التنظيم بالقرب من مدينة دير الزور في سوريا أسفرت عن القبض على قائد خلية هجومية.من جهته قال قائد (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا في البيان "إن العمليات المشتركة تعد ضرورية لابقاء الضغط على (داعش) ومنع الجماعة الإرهابية من استغلال البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة في المنطقة".واكد كوريلا ان "الهزيمة المستمرة لداعش تأتي في اطار جهد عالمي يعتمد على تحالفنا وحلفائنا" موضحا ان "قوات (سنتكوم) تظل ملتزمة بملاحقة هؤلاء الإرهابيين الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ومواطنينا". (النهاية) ا م م / ر ج