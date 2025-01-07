مجلس الديوانية يقرر تعطيل الدوام اليوم الثلاثاء

2025-01-07 04:15:02 - المصدر: واع

الديوانية – واعقرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار، قرر مجلس محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء الموافق ٧-١-٢٠٢٥ لجميع المؤسسات الحكومية في المحافظة.