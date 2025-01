بالصور: محافظ ذي قار يزور قاعدة الإمام علي الجوية ويشيد بمنتسبي الجيش في عيدهم

2025-01-07 04:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:هنأ محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، خلال زيارة إلى قاعدة الإمام علي “ع” الجوية، برفقة قائد شرطة المحافظة، منتسبي الجيش العراقي بمناسبة عيد الجيش. وأشاد المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية بتضحيات الجيش الكبيرة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أن دورهم في حماية الأجواء العراقية...

