إطلاق رواتب كانون الثاني للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية في ذي قار

2025-01-07 04:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة ذي قار عن بدء إطلاق رواتب شهر كانون الثاني للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير الحماية الاجتماعية للمرأة نوفل عبد الحميد، أن الرواتب تشمل 41,766 مستفيدة من الأرامل والمطلقات والأيتام، بالإضافة...

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