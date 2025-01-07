الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة الجزيرة
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | ملاحقة جنود إسرائيل تشعل سجالا سياسيا
فيديو | ملاحقة جنود إسرائيل تشعل سجالا سياسيا
نسخ الرابط
2025-01-07 06:20:01 - المصدر: قناة الجزيرة
موضوعات ذات صلة
فيديو | كيم جونغ أون يشن حملة صارمة ضد النقانق المقلية في كوريا الشمالية
فيديو | الكونغرس الأمريكي يصادق في جلسة مشتركة على انتخاب دونالد ترمب رئيسا لأمريكا
فيديو | كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً أثناء زيارة بلينكن لسول
فيديو | فصيلان عسكريان في السويداء يعلنان استعدادهما للاندماج في مؤسسة عسكرية وطنية
فيديو | الاختبار الأول لإدارة ترامب.. هذا ما سيفعله في غزة | #أميركا_اليوم
فيديو | نزاعات كثيرة وتغيرات سياسية.. أحلام ترمب في مهب الريح
فيديو | هل تنوي ألمانيا ترحيل السوريين اللاجئين فيها؟
فيديو | قائد إيراني: الشعب السوري سينتفض ضد الوضع الحالي