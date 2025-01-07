النفط ينخفض مع وفرة المعروض وقوة الدولار

2025-01-07 07:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، يوم الثلاثاء، بعد صعود الأسبوع الماضي بينما أثرت أيضا توقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 76.02 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت جرينتش، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.45 بالمئة ليغلق على 73.23 دولارا.

وارتفعت الخامان القياسيان لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي واستقرا عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول يوم الجمعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، في إشارة إلى الأخبار الاقتصادية الهبوطية من الولايات المتحدة وألمانيا : "من المرجح أن يكون ضعف هذا الأسبوع راجعا إلى تصحيح فني، حيث يتفاعل المتداولون مع البيانات الاقتصادية الأضعف عالميا والتي تقوض التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق " .

وأضاف ساشديفا "وعلاوة على ذلك فإن قوة الدولار تتماشى مع معنويات السوق ويبدو أنها تعمل على تقليص المكاسب الحالية في أسعار النفط".

ارتفاع قيمة الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يحافظ الطلب المتزايد من الدول خارج أوبك، إلى جانب الطلب الضعيف من الصين، على إمداد سوق النفط بشكل جيد في العام المقبل، وهو ما أدى أيضا إلى الحد من مكاسب الأسعار.