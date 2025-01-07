أنشيلوتي: فينيسيوس لن يعاقب ورحيل فاييخو بيده

2025-01-07 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأبدى المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، سعادته بالانتصار (5-0) على ديبورتيفو مينيرا، مساء أمس الاثنين، على ملعب الأخير، في دور 32 لكأس ملك إسبانيا.وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد قدمنا مباراة قوية من البداية إلى النهاية".وأكد: "كان واضحا أننا نمتلك جودة أكبر، لكن لم يكن من السهل مضاهاة الروح القتالية، هذا ما قمنا به منذ البداية ونحن راضون".وعن إندريك، علق: "قدّم مباراة جيدة، رغم أنه لم يسجل هدفاً. أنا متأكد أنه سيسجل عندما نحتاج إليه".وحول فالفيردي، كشف: "كان من الجيد أن يلعب 45 دقيقة. فضلنا إراحة بيلينجهام، تشواميني وسيبايوس".وبسؤاله عن سبب عدم مشاركة فاييخو، أجاب: "لم يلعب بسبب شعوره ببعض الآلام، وليس لأسباب أخرى".وعن إمكانية رحيل فاييخو في كانون الثاني الجاري، علق: "القرار بيده".واختتم بالحديث عن فينيسيوس، قائلا: "لا يحتاج إلى مزيد من الدعم من جماهير مدريد، فهو يحظى به بالفعل ويعلم ذلك ويمكنه تقديم المزيد لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".وبسؤاله عن العقوبة المحتمل توقيعها على فينيسيوس بعد طرده أمام فالنسيا، رد المدرب الإيطالي: "نعتقد أنه لن يُعاقب".وبعدما حسم تأهله لثمن النهائي، يستعد الريال للسفر إلى جدة لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.المصدر: كورة