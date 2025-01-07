اتحاد الأدباء ينعي رحيل الروائي أحمد خلف

2025-01-07 09:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، القاص والروائي أحمد خلف، الذي فارق الحياة في بغداد تاركاً نتاجاً أدبياً كبيراً ومهمّاً.

وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الراحل يحتل مكانة بارزة ومرموقة كبيرة بين الأدباء العراقيين والعرب المعاصرين باعتباره من أبرز الساردين العراقيين القرن العشرين".

وأضاف البيان أن "خلف ينتمي إلى الجيل القصصي الستيني الذي عرف بالتفرد الريادي والتأثر بما بعد الحداثة والتي ألقت بظلال نجاحاتها على الأجيال التي تلتها من خلال التأسيس لمنظومة جمالية وإبداعية في عوالم السرد".

أصدر خلف كتابه القصصي (نزهة في شوارع مهجورة) عام 1974، بعده أصدر الكتب القصصية التالية (القادم البعيد)، (منزل العرائس)، (صراخ في علبة)، (خريف البلدة)، (في ظلال المشكينو)، (تيمور الحزين)، و(مطر في آخر الليل).