إنتاج "أوبك" النفطي يتراجع في نهاية العام 2024

2025-01-07 09:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجع إنتاج النفط الخام لـ"منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) في الشهر الماضي، مع تكثيف الإمارات لتنفيذ عمليات خفض الإمدادات، التي تهدف إلى دعم أسواق النفط العالمية.

انخفض إنتاج المنظمة بمقدار 120 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27.05 مليون برميل يومياً، وجاء الجزء الأكبر من هذا الانخفاض من جانب الإمارات، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ". عوضت التخفيضات في إيران والكويت، الزيادات الطفيفة في إنتاج ليبيا ونيجيريا.

تنفذ "أوبك" وحلفاؤها، بقيادة السعودية، منذ عدة سنوات عمليات خفض الإمدادات، في محاولة لدعم الأسعار بمواجهة ضعف الطلب ووفرة الإمدادات الأميركية.

في الشهر الماضي، وافق تحالف "أوبك+" مرة أخرى على تأجيل خطط استعادة الإمدادات المتوقفة.

مع ذلك، لم يلتزم جميع أعضاء التحالف بشكل كامل بالتخفيضات التي وعدوا بها. بينما تشير بيانات "أوبك" إلى أن أبوظبي تلتزم بحصتها،

قد تعكس تخفيضات الإمارات في ديسمبر جهوداً لتعزيز الالتزام، حيث قلصت صادراتها النفطية إلى أدنى مستوى في 18 شهراً، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ". كما تخطط شركة "أدنوك" الحكومية لتقليص تخصيص شحنات النفط الخام لبعض العملاء في آسيا في شهري يناير وفبراير، وفقاً لشركات لديها عقود لاستلام تلك الشحنات.

كجزء من التزامها بأهداف التحالف، أجلت أبوظبي في اجتماع "أوبك+" الشهر الماضي، زيادة إضافية بمقدار 300 ألف برميل يومياً، كانت اتفقت عليها مع التحالف إثر توسيع قدرتها الإنتاجية. تم تأجيل بدء الزيادة من يناير إلى أبريل، مع توزيعها على فترة زمنية أطول.

مع ذلك، يشير المسح إلى أن إنتاج الإمارات من النفط الخام البالغ حوالي 3.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر، لا يزال أعلى بمئات الآلاف من البراميل عن الحد المتفق عليه.

استهلت أسعار النفط العام الجديد بشكل قوي؛ حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر فوق 77 دولاراً للبرميل في لندن يوم الإثنين، مدفوعة بالطقس الشتوي البارد، والأسواق الضيقة في الشرق الأوسط.