مديرية في بغداد ومحافظتين تعطل الدوام الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية

2025-01-07 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت مديرية تربية في بغداد ومحافظتين، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، تعطيل دوام المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكرت تربية المثنى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرها وجه بتعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم ولكافة المراحل والمدارس الحكومية والاهلية نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الامطار الغزيرة وحفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة والتلاميذ".

وفي بيان منفصل، خول مدير تربية بابل، علي راجي ناجي عوض ادارات المدارس تاجيل الامتحان الشفوي الى الغد في حالة تعذر حضور الطالب اليوم.

الى ذلك، وجه مدير تربية ابو غريب، بتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الاحوال الجوية لهذا اليوم".