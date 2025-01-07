أمين بغداد يوجه بتفعيل غرفة العمليات لتصريف مياه الأمطار

2025-01-07 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه أمين بغداد عمار موسى، اليوم الثلاثاء، بتفعيل غرفة العمليات لتصريف مياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد وجه بتفعيل غرفة العمليات والنزول الميداني لجميع الكادر المتقدم في الامانة للإشراف على عمليات تصريف مياه الأمطار، وتشغيل المحطات بطاقاتها القصوى وتفعيل تشغيل خطوط الطوارئ في بغداد لتسريع تصريف المياه"، لافتاً الى أن "هناك استنفاراً لجميع الآليات في الأمانة لتصريف أي تجمع للمياه في أي منطقة".

وأضاف أن "هناك خطة متكاملة لتصريف مياه الامطار ضمن جهود الأمانة التي بذلتها استعداداً لموسم الأمطار، وسيتم تصريف المياه اليوم ولن تحدث أي مشاكل أو طفوحات في العاصمة"، مبيناً أن "هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي لأي محطة من محطات تصريف المياه في حال حدوث أي طارئ أو إطفاء أو حدوث خلل في الطاقة الكهربائية".