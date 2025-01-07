ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

2025-01-07 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات حجم (40) قدم محملة بمواد وأجهزة طبية متنوعة، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزة معده للتهريب".

وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الحاويات والمواد الى مركز شرطة جمرك ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".