القبض على عصابة اقدمت على حرق محل وصاحبه في بغداد

2025-01-07 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، القبض على عصابة اقدمت على حرق محل وصاحبه في منطقة الدولعي.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "اربعة متهمين اقدموا على رمي قنينة (مليتوف) على محل لبيع المواد الغذائية في منطقة الدولعي ببغداد، مما أدى إلى احتراق المحل وإصابة صاحبه بجروح في أنحاء الجسم".

واضافت انه "وبعد اخبار بالحادث، شرعت بتشكيل فريق عمل مختص ومن خلال المتابعة المكثفة والعمل الفني، تمكنت من الاستدلال والوصول لجميع المتهمين وإلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية".

واكدت القيادة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف حيث تبين أن الحادث جاء نتيجة خلافات بينهم".

















