رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور تركيا ويلتقي اردوغان

2025-01-07 10:45:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، زيارة الى انقرة، حسبما أفاده الموقع الرسمي للرئاسة التركية.

ووفقا للموقع، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل مسرور بارزاني في قصر "جانكايا" الرئاسي في أنقرة.

وسيصل رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان إلى وزارة الخارجية التركية عند الساعة الـ 12 ظهراً ويلتقي بوزير الخارجية هاكان فيدان، وبعدها اردوغان، وفقا لوسائل اعلام تركية.