المدى/بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار زخات الأمطار بالنهار وتميل للصحو في ساعات الليل حتى فجر الأربعاء

