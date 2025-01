اجراءات جديدة لتعزيز رجال المرور في الشوارع والتقاطعات

2025-01-07 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادتواصل مديريَّة المرور العامَّة تعزيز مواردها البشريَّة في الشوارع والتقاطعات من أجل فكِّ الاختناقات المروريَّة لاسيما خلال ساعات الذروة. وقال مدير المرور العامة اللواء عدي سمير، للصحيفة الرسمية، إنّ "المديريَّة تعمل بخطواتٍ مدروسة، بما يخدم المواطن سواء على صعيد الشارع أو مواقع التسجيل". وأشار إلى أنَّ "التوجّه قائمٌ نحو تعزيز الموارد البشريَّة في الشارع، بما […]

